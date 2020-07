Karlsruher Verkehrsentwickler Dieter Ludwig gestorben

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Entwickler des Karlsruher Straßenbahnmodells und frühere KVV-Geschäftsführer Dieter Ludwig ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) am Freitag. Die Zeitung «Badische Neueste Nachrichten» berichtete darüber. Sein Lebenswerk werde immer ein Teil von Karlsruhe und der Region bleiben, schrieb der KVV auf seiner Facebookseite. Ludwig entwickelte das Konzept, Züge nicht nur auf dem Straßenbahnnetz in der Stadt, sondern auch auf den Gleisen der Deutschen Bahn bis weit in das Umland hinein verkehren zu lassen. Das Prinzip der Zweisystem-Stadtbahnen, die mit Gleich- und Wechselstrom fahren können, wurde von zahlreichen anderen Städten übernommen.