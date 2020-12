Karlsruher wählen neuen Oberbürgermeister

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe wird am Sonntag (6. Dezember) ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Sechs Kandidaten treten an, darunter der bisherige Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Der 56-Jährige wird auch von den Grünen unterstützt. Zur Wahl in Baden-Württembergs drittgrößter Stadt stehen außerdem: Sven Weigt (49) - der Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard (CDU) geht auch für die FDP ins Rennen -, die Stadträtin Petra Lorenz (53) für die Freien Wähler/Für Karlsruhe, der AfD-Gemeinderat Paul Schmidt (54), Vanessa Schulz (39) von «Die Partei» und der parteilose Standesbeamte Marc Nehlig (26).

Mit 308 988 Einwohnern (Stand Ende Juli) ist die in Form eines Fächers angelegte Stadt Karlsruhe nach Stuttgart und Mannheim die drittgrößte Kommune in Baden-Württemberg. Am 6. Dezember haben 233 000 Wahlberechtigte das Wort. Sollte kein Sieger aus der Wahl hervorgehen, ist für den 20. Dezember eine Neuwahl angesetzt.