Kein Mundschutz: Kretschmann entschuldigt sich via Youtube

Stuttgart/Berlin (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich dafür entschuldigt, dass er trotz der Corona-Vorschriften am Berliner Flughafen Tegel kurz keinen Mundschutz trug. «Es war ein Fehler, und das tut mir leid. Bitte nehmen Sie das nicht als Vorbild», sagte er in seinem am Freitag auf YouTube veröffentlichten Statement. Journalisten und viele Bürger hätten ihn über die Social-Media-Kanäle erinnert, dass er im Flughafen einmal die Atemmaske abgenommen habe. «Das stimmt. Ich habe in der Wartehalle schnell ein paar Süßigkeiten gegessen und dabei meine Maske abgenommen.»

Er betonte auch: Die Pandemie sei nicht vorbei, das Virus nicht verschwunden. «Und das gilt auch trotz mancher guten Nachricht, die wir haben.» Der SWR hatte darüber zuvor berichtet.