Kein Sieger im Testspiel zwischen Freiburg und Heidenheim

Freiburg (dpa/lsw) - Ohne zahlreiche Nationalspieler hat der Fußball-Bundesligist SC Freiburg einen Testspiel-Sieg in der Länderspielpause verpasst. Gegen den 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga kamen die Breisgauer am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Maurice Malone hatte die Gäste in Führung gebracht (13.) und nur vier Minuten später glich Rechtsverteidiger Lukas Kübler für den Sport-Club aus.

In der Liga geht es für die Freiburger daheim am 2. April gegen den Spitzenreiter FC Bayern München weiter. Heidenheim empfängt tags darauf den 1. FC Nürnberg zu einem Verfolgerduell.