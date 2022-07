Keine größeren Staus auf den Straßen in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Start der Sommerferien hat am Samstag zu keinen größeren Staus auf den baden-württembergischen Straßen geführt. «Es herrscht normaler Wochenendverkehr», teilte ein Sprecher des Lagezentrums beim Innenministerium in Stuttgart mit. Im Bahnverkehr sorgten das Neun-Euro-Ticket und der Ferienbeginn für eine gute Auslastung der Züge im Südwesten. Es gebe keine Auffälligkeiten, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin.

Für die erste große Sommerferien-Reisewelle an diesem Wochenende sah sich der Stuttgarter Airport gewappnet. Als einziger der größeren deutschen Flughäfen habe man während der Corona-Pandemie «niemanden entlassen, das zahlt sich jetzt aus», sagte Geschäftsführer Walter Schoefer der «Südwest Presse» (Samstag).

Bei einer Reihe von Flughäfen in anderen Bundesländern war es zum dortigen Sommerferienbeginn zu chaotischen Szenen gekommen, weil Personal beim Check-in und an den Kontrollschleusen fehlte.