Keine großen Probleme über Nacht nach Wasserrohrbruch

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nach einem folgenschweren Wasserrohrbruch bei Bauarbeiten in Villingen-Schwenningen zeigen sich die Stadtwerke vorsichtig zufrieden mit der Versorgungslage nach der Reparatur. «Es sieht gut aus», sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Allerdings könne eine sichere Bilanz erst am Mittag gezogen werden. Auch zur Ursache für den Rohrbruch machte das Unternehmen noch keine Aussage.

In der Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte der Unfall eines Baggers bei Bauarbeiten den Wasserrohrbruch verursacht. Weil die Stadtwerke nach der Reparatur die Wasserversorgung nur sehr langsam wieder in Betrieb nehmen konnten, mussten sich die Leute anderweitig mit Trinkwasser versorgen. Am Montagnachmittag will die Stadt in der Neckarhalle über die Ausnahmesituation informieren. Vertreter der Stadtwerke, Feuerwehr und weiterer Institutionen beantworten Fragen.