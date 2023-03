Keine Staus durch gelockertes Lkw-Sonntagsfahrverbot

Stuttgart (dpa/lsw ) - Das wegen des bundesweiten Verkehrswarnstreiks gelockerte Sonntagsfahrverbot für Lastwagen hat den Verkehr in Baden-Württemberg nicht besonders beeinträchtigt. «Es gibt deshalb keine Staus», sagte am Sonntag ein Sprecher des Lagezentrums im Stuttgarter Innenministerium. «Wir haben ganz normalen Sonntagsnachmittagsverkehr», sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Auch beim Autobahnpolizeirevier Stuttgart und der Karlsruher Polizei wurden keine Auffälligkeiten registriert.

Baden-Württemberg hat am Sonntag - wie andere Bundesländer auch - beim für das sonst geltende Sonntagsfahrverbot ein Auge zugedrückt. Für einen solchen Schritt hatten sich zuvor Spediteure, der Handel und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ausgesprochen. Der Verzicht auf Kontrollen in 10 von 16 Bundesländern konnte nach Ansicht der Verkehrswirtschaft aber schon deshalb nicht zu Staus auf den Autobahnen führen, weil die Lockerung für die Branche sehr spät gekommen sei. Die Planung der Transporte in den Speditionen sei längst abgeschlossen gewesen.