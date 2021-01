Keine Wechselgedanken bei VfB-Stürmer Gonzalez

Stuttgart (dpa/lsw) - Torjäger Nicolas Gonzalez sieht seine unmittelbare Zukunft beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. «Im Moment passt alles. Ich fühle mich wie zuhause», sagte der 22-jährige Argentinier im Interview der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten (Freitagsausgaben). Der von einigen europäischen Topclubs ins Visier genommene Stürmer denkt aktuell nicht über einen Wechsel nach. «Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich mit all meinen Gedanken und mit vollem Herzen hier bin», sagte Gonzalez, der seinen Vertrag kürzlich bis 2024 verlängert hat.

In der Fußball-Bundesliga traut Gonzalez dem VfB einiges zu. «Diese Mannschaft kann noch viel erreichen», meinte er vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Laut dem argentinischen Nationalspieler wollen sich die Stuttgarter durch einen Heimsieg in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Im Moment belegt der Aufsteiger überraschend den zehnten Rang.