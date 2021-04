Kerber tritt bei Tennis-Turnier in Stuttgart an

Stuttgart (dpa) - Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber bestreitet heute ihre Erstrunden-Partie in Stuttgart. Die zweifache Stuttgart-Siegerin bekommt es in der zweiten Tennis-Partie des Tages (nicht vor 13.30 Uhr) auf dem Centre Court mit der Außenseiterin Ekaterine Gorgodse aus Georgien zu tun. Zuvor tritt Tamara Korpatsch gegen die tschechische Spitzenspielerin Karolina Pliskova an. Am Abend (nicht vor 18.30 Uhr) fordert zudem Laura Siegemund die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty heraus.

Acht deutsche Tennis-Damen hatten den Sprung in das Hauptfeld der topbesetzten Sandplatz-Veranstaltung geschafft. Zuschauer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie in der Porsche-Arena nicht zugelassen.

