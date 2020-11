Kürnbach (dpa/lsw) - Eine vergessene Kerze hat in Kürnbach (Landkreis Karlsruhe) einen Brand auf einem Balkon mit einem Schaden von 30 000 Euro ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden bei dem Brand am Morgen zwei Personen leicht verletzt. Die vergessene Kerze setzte zwei Balkone an dem Wohnhaus in Vollbrand. Die Wohnung, die zu dem Balkon mit der Kerze gehört, war zunächst nicht mehr bewohnbar.