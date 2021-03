Kfz-Sparte sorgt bei Rheinmetall für Gewinneinbruch

Düsseldorf (dpa) - Wegen schwacher Geschäfte in seiner Autozulieferer-Sparte ist der Gewinn des Rüstungskonzerns Rheinmetall eingebrochen. Nach Steuern blieb im vergangenen Jahr eine Million Euro übrig, 2019 waren es noch 354 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das lag größtenteils an Abschreibungen auf den Kfz-Bereich. Der Konzern-Gesamtumsatz sackte um sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Euro ab. Die Folgen der Corona-Pandemie spielten dabei eine Rolle.

Während die Kfz-Sparte schwächelte und der Kolben-Geschäftsbereich nun verkauft werden soll, zog der Verkauf von Panzern, Militär-Lastwagen und Munition an - der Auftragsbestand im Rüstungsbereich schnellte um ein Viertel auf 12,9 Milliarden Euro in die Höhe. Konzernchef Armin Papperger zeigte sich optimistisch. Für dieses Jahr rechnet er mit einem Umsatzanstieg im gesamten Konzern um sieben bis neun Prozent. Das soll an der schon im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzten Erholung der Automobilproduktion und an weiter brummenden Rüstungsgeschäften liegen.

Rheinmetall hat weltweit rund 23 300 Vollzeitstellen, die Hälfte davon in Deutschland. Bislang sind circa 55 Prozent der Belegschaft im Rüstungssektor tätig und 45 Prozent in der Automobilsparte.

