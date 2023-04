KI-Chatsystem hilft bei der Steuerung von Industriemaschinen

Hannover (dpa) - Textroboter mit Funktionen Künstlicher Intelligenz sollen künftig auch die Fabrikhallen erobern. Im Vorfeld der Hannover Messe kündigten der IT-Dienstleister HPE und das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha einen virtuellen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz für die Industrieproduktion an.

Auf der Industrieschau in Hannover wird in einer Live-Demo vorgeführt, wie sich Fabrikpersonal in natürlicher Sprache und mithilfe von Bildern mit dem Roboter austauschen kann. So können die Beschäftigten mit dem System Fragen rund um Installation, Wartung und Betriebssicherheit klären. «Der KI-Assistent agiert dabei quasi wie ein hoch spezialisierter Servicetechniker, der das Fabrikpersonal unterstützt, sehr komplexe Aufgaben zu lösen», sagte HPE-Sprecher Patrik Edlund.

Aleph Alpha hat auf einem Supercomputer von HPE eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die im Wettbewerb zu den KI-Projekten von US-Riesen wie OpenAI, Microsoft und Google steht. Beobachter trauen dem vom Wirtschaftsinformatiker Jonas Andrulis gegründeten Unternehmen zu, in diesem Zukunftsfeld künftig auch international eine wichtige Rolle zu spielen.