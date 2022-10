Kieslaster kracht in Doppelhaus: Fahrer schwer verletzt

Rastatt (dpa/lsw) - Ein Kieslaster ist am Montag im Rastatter Ortsteil Förch in ein Doppelhaus gekracht. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, sei aber inzwischen außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Der 58-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und durch den Garten in das Haus gefahren. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Die Bewohner seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden. Derzeit sei ein Bausachverständiger vor Ort um zu prüfen, ob das Haus noch bewohnbar ist.