Kind mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Kind mit einer Spielzeugwaffe hat einen Polizeieinsatz in einer Offenburger Geflüchtetenunterkunft ausgelöst. Ob es zu einer Bedrohungshandlung kam oder überhaupt ein Straftatbestand vorliege, sei aber unklar, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner hatte am Mittwoch die Polizei gerufen, da er einen anderen mit einer Schusswaffe im Gebäude gesehen haben wollte. Polizisten nahmen die verdächtige Person im Kindesalter in Gewahrsam. Sie fanden zwei Spielzeugwaffen eines Kindes. Das Haus des Jugendrechts, eine Kooperation von Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Polizei, hat Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.