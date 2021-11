Kind soll für Schulbusbrand verantwortlich sein

Kressbronn (dpa) - Ein Kind soll für den Brand eines Schulbusses Anfang Juni im Bodenseekreis verantwortlich sein. Die Ermittler hätten einen Verdächtigen identifiziert, der jünger als 14 Jahre sei, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag. Damit gelte er als schuldunfähig, die Ermittlungen seien inzwischen eingestellt worden. Details wollte die Sprecherin unter Verweis auf den Persönlichkeitsschutz des Kindes nicht nennen. Zunächst hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Etwa zehn Kinder waren an Bord des Busses, als das Fahrzeug am 10. Juni in Kressbronn Feuer fing. Alle Passagiere konnten den Bus damals rechtzeitig verlassen, das Fahrzeug brannte komplett aus. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von 250.000 Euro. Das Busunternehmen könne unabhängig vom Ende der strafrechtlichen Ermittlungen zivilrechtlich Schadenersatz fordern, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-64021/2