Eberdingen (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Rad verunglückt und schwer verletzt worden. Er sei hinter seinem Vater gefahren und auf dem letzten Abschnitt einer Mountainbike-Strecke gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nach dem Unfall am Ostersonntag in eine Klinik. Warum er stürzte, war zunächst unklar.

