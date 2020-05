Kinder büxen der Oma aus und besuchen Schnellrestaurant

Nürtingen (dpa/lsw) - Drei Kinder sind in Nürtingen (Kreis Esslingen) ausgebüxt und haben einen Ausflug zu einem Fast-Food-Restaurant gemacht. Eine Angestellte des Schnellrestaurants habe die Polizei alarmiert, als sie die drei neun, acht und eineinhalb Jahre alten Mädchen ohne Begleitung im Restaurant sah, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Neunjährige gab den Beamten am Montag daraufhin die Telefonnummer ihrer Oma, die das Trio schon vermisst hatte. Mit dem bestellten Essen im Gepäck seien die Kinder mit ihrer Oma wieder nach Hause gefahren, hieß es in der Mitteilung.