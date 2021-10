Kinder blockieren Bahnstrecke: Zug muss notbremsen

Schorndorf (dpa/lsw) - Mit Steinen und Metallplatten sollen drei Kinder Gleise am Bahnhof Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) blockiert haben. Ein Zugführer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren blieben bei dem Vorfall am Sonntag unverletzt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

