Kinderpornografie: Erneut Durchsuchungen in mehreren Ländern

Bamberg (dpa) - Erneut hat es in mehreren Bundesländern eine konzertierte Aktion wegen Kinderpornografie gegeben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag berichtete, wurden Wohn- und Geschäftsräume von zehn Verdächtigen in fünf Ländern durchsucht.

Erst am Dienstag hatte es eine bundesweite Razzia bei 66 Beschuldigten wegen Kinderpornografie gegeben. Die beiden Verfahren haben nach Angaben der Ermittler aber nichts miteinander zu tun.

Bei der erneuten Durchsuchungsaktion sei am Mittwoch «umfangreiches Beweismaterial» sichergestellt worden, insbesondere Computer, Smartphones und Datenträger. Außer in Bayern wurden auch Gebäude in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt durchsucht.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-206998/2