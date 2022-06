King folgt bei Ludwigsburgs Basketballern auf Patrick

Ludwigsburg (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg gehen mit Basketball-Coach Josh King in die neue Bundesliga-Saison. Er tritt die Nachfolge von John Patrick an. Das gaben die Ludwigsburger am Mittwoch bekannt. King kehrt damit zu den Riesen zurück, nachdem er schon von 2018 bis 2021 dort als Co-Trainer tätig gewesen war. Zuletzt betreute der Amerikaner den tschechischen Erstligisten USK Prag. Patrick wird künftig wohl beim japanischen Club Chiba Jets Funabashi arbeiten.

«Wir kennen Josh bereits aus den vergangenen Jahren: Er ist ein junger und motivierter Coach, der in den USA und unter John Patrick eine sehr gute Ausbildung durchlaufen hat und sowohl fachlich als auch menschlich in unsere Organisation passt», sagte der Ludwigsburger Vorsitzende Alexander Reil. «Im vergangenen Jahr hat er wichtige Erfahrung als Headcoach auf Profi-Niveau sammeln können, dazu identifiziert er sich voll und ganz mit unserem Programm.»