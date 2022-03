Kirche in Singen abgebrannt: Schaden in Millionenhöhe

Singen (dpa) - Bei einem Brand sind der Kirchturm, das Kirchenschiff und das Gemeindehaus eines Gotteshauses in der baden-württembergischen Stadt Singen am Sonntagabend komplett zerstört worden. Ersten Schätzungen zufolge sei dabei ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Anwohner hätten die Einsatzkräfte informiert, dass die Kirche im Landkreis Konstanz in Brand stehe, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr habe das Feuer noch in der Nacht löschen können. Die Brandursache war bislang unklar.

