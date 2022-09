Klage wegen Postens im Vorzimmer von OB Palmer

Stuttgart/Reutlingen (dpa/lsw) - Eine Frau klagt vor dem Arbeitsgericht Reutlingen gegen die Stadt Tübingen, weil sie in einem Bewerbungsverfahren für das Vorzimmer des Oberbürgermeisters Boris Palmer nicht berücksichtigt wurde. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin vom Freitag geht es um Schmerzensgeld und Schadenersatz. Der Gütetermin sei für den 20. Oktober anberaumt - drei Tage vor den Oberbürgermeisterwahlen in der Studentenstadt. Palmer war selbst nicht in das Bewerbungsverfahren involviert, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zuvor berichteten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten».