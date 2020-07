Kleine Flamme gegen Unkraut mit großen Folgen

Trossingen (dpa/lsw) - Mit einem Bunsenbrenner hat ein 64-Jähriger Unkraut auf seinem Grundstück in Trossingen (Kreis Tuttlingen) bekämpft - und dabei einiges mehr in Flammen aufgehen lassen. Der Mann habe versehentlich eine Hecke entzündet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie brannte durch das Missgeschick am Donnerstagnachmittag auf einer Länge von 35 Metern komplett nieder.

Brandschäden erlitten zudem ein Geräteschuppen, die Überdachung eines Swimmingpools, ein Baum und ein Sonnenschirm. Der 64-Jährige selbst kam mit leichten Brandwunden und einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch ein 72-jähriger Nachbar zog sich geringfügige Brandverletzungen zu. Ein Feuerwehrmann wurde leicht am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus.