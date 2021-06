Kleinlasterfahrer fährt auf Stauende auf und stirbt

Braunsbach (dpa/lsw) - Ein Fahrer eines Kleinlasters ist auf der Autobahn 6 bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) fast ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren und dabei gestorben. Polizeiangaben zufolge hatte der 50-Jährige am Dienstag wohl zu spät erkannt, dass vor ihm der Sattelzug wegen eines Staus angehalten hatte. Der Kleinlasterfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 55 000 Euro. Die A6 war in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

