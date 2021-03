Kleintransporter fährt auf Lkw: 25-Jährige schwer verletzt

Rutesheim (dpa/lsw) -Bei einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) ist eine 25-Jährige am Steuer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Die Frau war in der Nacht zum Freitag mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 41 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Lastwagens blieb unverletzt. Die Autobahn 8 war in Richtung Karlsruhe zeitweise gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-977384/2