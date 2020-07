Kletterer stürzt im Südschwarzwald ab

Albbruck (dpa/lsw) - Beim Klettern im Albtal ist ein Mann ausgerutscht, etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und gegen den Fels geprallt. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge verletzte sich der 45-Jährige an der Hüfte und den Beinen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Mann war am Vortag bei Albbruck (Kreis Waldshut) am Rand des Südschwarzwalds beim Umhängen des Sicherungsseils abgestürzt. Ein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Mit der Seilwinde des Hubschraubers wurde der Verletzte geborgen.