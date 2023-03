Knallgeräusche bei Durchsuchungen im «Reichsbürger»-Milieu

Reutlingen (dpa) - Bei der Durchsuchungsaktion im «Reichsbürger»-Milieu in Reutlingen in Baden-Württemberg hat es am Mittwochvormittag mehrere laute Knallgeräusche in einem Haus gegeben. Es habe fünf Mal geknallt, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Polizeisprecher vor Ort bestätigte einen Zusammenhang mit den Ermittlungen, nannte aber keine Details. Nach dpa-Informationen sprengte die Polizei eine abgeschlossene Tür.

Bei einer Durchsuchung im Auftrag der Bundesanwaltschaft war ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos durch einen Schuss leicht verletzt worden. Der Beamte ist nach dpa-Informationen in einem stabilen Zustand. Der mutmaßliche Täter wurde demnach festgenommen.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte die Festnahme und dass ein Schuss abgegeben wurde. Gegen die Person werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Weitere Festnahmen habe es nicht gegeben. Zu möglichen Verletzten konnte sie noch keine Angaben machen, auch nicht zum Hintergrund und Umfang der Durchsuchungen.