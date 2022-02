Knapp eineinhalb Jahre nach Überfall: Polizei schnappt mutmaßlichen Bankräuber

Walddorfhäslach (dpa/lsw) - Knapp eineinhalb Jahre nach einem Banküberfall in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, handelt es sich um einen 41-Jährigen, der sich derzeit bereits wegen zahlreicher anderer Straftaten in Haft befindet.

Der Mann soll im September 2020 in einer Bank eine Angestellte mit einer Waffe bedroht und einen geringen Geldbetrag erbeutet haben. Anschließend floh der Täter. Nach Angaben der Polizei führte ein DNA-Abgleich mit Spuren vom Tatort nun auf die Fährte des Verdächtigen.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-122829/2