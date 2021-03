Kobel: Bin hier, um mit dem VfB das Maximale zu erreichen

Stuttgart (dpa/lsw) - Torwart Gregor Kobel denkt nach eigener Aussage nicht an einen Abschied vom VfB Stuttgart. Angesprochen auf Gerüchte über ein Interesse von Borussia Dortmund sagte der 23 Jahre alte Schweizer dem «kicker» (Donnerstag): «Ich habe erst im Sommer einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ich bin ganz klar hier, um mich weiter zu verbessern und mit dem VfB das Maximale zu erreichen. Ich blicke nicht so weit nach vorne.» Der Bundesliga-Aufsteiger hatte Kobel im Sommer für vier Millionen Euro fest von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. In der 2. Fußball-Bundesliga war Kobel noch eine Leihgabe.

