Kollision bei Überholmanöver: 69-Jähriger stirbt

Löffingen (dpa/lsw) - Ein 69-jähriger Autofahrer ist in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger wollte den Wagen des Älteren in dem Moment überholen, als dieser nach links abbiegen wollte. Der 69-Jährige wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt, starb noch am Unfallort, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Seine 63-jährige Beifahrerin wurde schwer veletzt, ebenso wie der 19-Jährige.

