Kombinierer Oftebro siegt in Schonach - Schmid auf Rang fünf

Schonach (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Schonach nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Julian Schmid belegte als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Samstag den fünften Platz. Sein Rückstand auf Rang drei betrug 27,5 Sekunden.

Den Sieg sicherte sich nach einem Sprung von der Normalschanze und dem zehn Kilometer langen Skilanglaufrennen der Norweger Jens Luraas Oftebro vor dem österreichischen Gesamtführenden Johannes Lamparter. Dritter wurde Kristjan Ilves aus Estland.

Die deutschen Kombinierer treten im Schwarzwald nicht in Bestbesetzung an. Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek sind nicht dabei. Sie bereiten sich mit Training in Oberstdorf auf die Weltmeisterschaften vor, die vom 21. Februar bis zum 5. März im slowenischen Planica stattfinden. «Wir haben drei Weltklasse-Athleten zu Hause. Das spürt die Mannschaft natürlich», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF.