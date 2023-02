Kommt Saharastaub ab Mittwoch (22.02.) auch nach Baden-Württemberg?

Ab Mittwoch (22.02.) soll feiner Saharastaub Deutschland erreichen. So heißt es zumindest auf dem Wetterportal wetteronline.de. Wird sich auch im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart der Himmel gelb färben? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Auf "wetteronline" heißt es, dass über Nordafrika starke Winde eine große Menge Saharastaub aufgewirbelt haben. „Teile davon gelangen in abgeschwächter Form auch nach Deutschland." Der Wüstenstaub bestehe überwiegend aus winzigem Mineralstaub und könne bis zu einer Höhe von 5 bis 10 Kilometern in die Atmosphäre aufsteigen.

Saharastaub in Baden-Württemberg nicht auszuschließen

"Ein Schwall von Saharastaub in Baden-Württemberg ist für den Mittwoch (22.02.) und Donnerstag (23.02.) nicht auszuschließen", sagt ein DWD-Experte auf Nachfrage. Sollte das Wetterphänomen im Südwesten auftreten, dann nur in geringer Menge und bis maximal Freitag, so der Sprecher. Mit Blutregen sei nicht zu rechnen.