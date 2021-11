Kother bewirbt sich als Lorenz-Ersatz: Kobald wieder fit

Karlsruhe (dpa/lsw) – Fußball-Zweitligist Karlsruher SC beschäftigt vor der Partie beim Tabellenletzten FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor allem die Frage nach der Vertretung von Marc Lorenz. Der Linksaußen hatte sich im vergangenen Heimspiel gegen den Hamburger SV (1:1) die Schulter ausgekugelt und wird noch längere Zeit fehlen. Sein Ausfall öffnet nun womöglich Dominik Kother wieder eine Tür.

«Da haben sich einige beworben», sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Freitag. Man werde die gewonnenen Eindrücke nun im Trainerteam bis zum Sonntag sacken lassen. Kother gilt als heißer Kandidat für die Startelf. Das Talent war vergangene Saison zum U21-Nationalspieler aufgestiegen, schaffte es in der laufenden Spielzeit bislang aber erst einmal in die Anfangsformation.

Eine andere Sorge ist Eichner indes bereits los. «Christoph Kobald ist fit», sagte er über den zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger. «Er wollte bereits am Mittwoch schon komplett wieder einsteigen. Das haben wir dann noch um einen Tag verschoben», so der Coach. Der 1,86 Meter große Österreicher sei besonders wichtig in einem Spiel, «das wahrscheinlich durch eine Standardsituation entschieden werden kann».

