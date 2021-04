Kramaric macht Hoffnung auf Einsatz: «Mir geht es besser»

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim kann auf eine zeitnahe Rückkehr von Vize-Weltmeister Andrej Kramaric hoffen. «Mir geht es besser. Ich habe am Mittwoch zum ersten Mal Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Ich hoffe, dass ich alles gut verkrafte», sagte der 29 Jahre alte Kroate in einem Interview, das am Donnerstag auf der Vereinshomepage der Kraichgauer veröffentlicht wurde. Hoffenheim trifft am Montag (20.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 28. Bundesliga-Spieltags auf Bayer Leverkusen. Kramaric hatte der TSG zuletzt wegen Problemen am Sprunggelenk gefehlt.

