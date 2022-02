Kramaric zurück: 1899 Hoffenheim in Wolfsburg sehr offensiv

Wolfsburg (dpa) - 1899 Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hat sich nach dem Ausfall seiner beiden gesperrten Defensivspieler Florian Grillitsch und Dennis Geiger für eine sehr offensive Aufstellung beim Auswärtsspiel in Wolfsburg entschieden. Ein Ersatz ist der kroatische Stürmer Andrej Kramaric, der zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld wegen eines positiven Coronatests gefehlt hatte. Dadurch beginnen die Hoffenheimer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen Arena zumindest nominell mit drei gelernten Stürmern und zwei offensiven Mittelfeldspielern. Der Tabellenfünfte könnte sich durch einen Sieg auf einen Champions-League-Platz verbessern.

