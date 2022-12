Krankenhäuser: Warnungen vor Kollaps beim Fachgipfel zu Kindergesundheit

Stuttgart (dpa/lsw) - Zu wenig Personal, unnötige Bürokratie und vor allem leidende Kinder und überlastete Ärzte: Mit dramatischen Schilderungen aus dem Klinikalltag haben Mediziner bei einem Fachgipfel zur Lage in den Kinderkrankenhäusern und Arztpraxen die Belastungen des Personals und der Patienten beschrieben. Es gebe stundenlange Wartezeiten, Kinder müssten teils in Notaufnahmen übernachten, sagte Friedrich Reichert, Kinder-Intensivmediziner in der größten deutschen Kinderklinik, dem Klinikum Stuttgart-Olgahospital. Apotheker warnten vor einer weitgehenden Knappheit von Fiebersäften für Kinder, Ärzte bemängelten Frust in den Stationen und eine fehlende Attraktivität für den Beruf.

Der Verband leitender Kinder- und Jugendärzte Deutschlands warf der Regierung vor, nicht rechtzeitig reagiert zu haben. «Die Situation ist vorprogrammiert gewesen», sagte sein Landesvorsitzender Christian von Schnakenburg bei der Videoschalte des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Die Regierung sei bereits vor einem Jahr deutlich gewarnt worden. «Ein «Weiter so» geht nicht», sagte Roland Fressle vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg.

Die Lage in den baden-württembergischen Kinderkliniken ist seit Wochen angespannt, unter anderem nimmt die Zahl der Atemwegserkrankungen durch sogenannte RS-Viren deutlich zu. Die Erkrankung ist besonders für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder gefährlich, sie kann schwere Lungenentzündungen auslösen.

Mit deutlichen Worten hatten zuletzt Fachärzte aus Kinderkliniken im ganzen Land angesichts von Überlastung und Personalnot einen Hilfsappell an die Landesregierung gerichtet. Das System werde seit Jahren kaputtgespart, dringende kinderchirurgische Eingriffe würden verschoben, heißt es in dem Protestbrief von Fachärzten aus 23 der rund 30 Kinderkliniken im Land.

«Das ist eine Notlage», warnte auch der Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Matthias Einwag. «Das ist kein Dauerzustand.» Es müsse zunächst die Versorgung an den Weihnachtstagen und bis nach Neujahr sichergestellt werden. Danach müsse geklärt werden, wie die Lage der Kliniken und ihres Personals auf längere Sicht verbessert werden könne. «Wenn die Krise vorbei ist, dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen», forderte Einwag.

Im Gespräch mit Vertretern der Krankenhäuser und Pflege, mit Gewerkschaften und Berufsverbänden beriet Gesundheitsminister Manne Lucha bei dem zweistündigen Fachgespräch über Mittel und Wege aus der Krise. Der Grünen-Politiker rief zu einem gemeinsamen Kraftakt auf, er verteidigte aber auch die bisherigen Schritte des Landes. Lucha bekräftigte, die Pflegepersonaluntergrenzen an den Kinderkliniken müssten auch weiterhin nicht eingehalten werden, auch würden als Ergebnis des Gipfels konkrete Forderungen an den Bund formuliert. Schulen und Kitas forderte Lucha auf, seltener ein ärztliches Attest zu verlangen. So könnten Kinderarztpraxen entlastet werden. «Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns jetzt genau so wenig weiter wie Daueralarmismus», sagte Lucha weiter.

Teilnehmer des Gipfels zeigten sich im Anschuss vorsichtig optimistisch. «Was jetzt zählt ist, dass Anregungen des Gipfels auch umgesetzt werden», sagte Sebastian Friedrich von der Uniklinik Freiburg, einer der Initiatoren des Hilfsappells der Ärzte. Lucha habe ein Fachsymposium für den kommenden Sommer angekündigt. «Das Thema ist jetzt gesetzt, nun muss sich die Politik an ihren Taten messen lassen.»

Ähnlich sieht es von Schnakenburg, der auch Kinder und Jugendarzt in Esslingen ist. «Man kann in zwei Stunden natürlich nicht die Probleme aus zehn Jahren lösen», sagte er. Aber bis zum nächsten Gipfel müssen Veränderungen spürbar sein in allen Gewerken. «Dass die Hütte brennt, merkt jetzt jeder», sagte der Mediziner. «Das Thema ist nun gesetzt und der Gipfel hat die Dringlichkeit noch einmal hervorgehoben.»