Kreditschwindel: Urteil gegen mutmaßlichen Millionenbetrüger

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem teils filmreifen Millionenbetrug, einer Flucht Richtung Brasilien, jahrelanger Haft in Südamerika und einem Geständnis steht der Prozess gegen einen Geschäftsmann vor dem Abschluss. Das Landgericht in Stuttgart will über ein Urteil entscheiden in dem Fall, der seit Jahren Schlagzeilen macht (9.00 Uhr). Der 59 Jahre alte Angeklagte aus Urbach (Rems-Murr-Kreis) soll bundesweit Banken um Millionen von Euro betrogen haben.

Laut Staatsanwaltschaft und nach eigener Darstellung legte er den Geldinstituten gefälschte Dokumente vor, um Kredite zu bekommen. Die meisten Kredithäuser fielen auf den Schwindel herein.

Die Staatsanwaltschaft beziffert den Schaden auf 6,5 Millionen Euro und plädiert für eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die Verteidigung sieht eine Mitschuld bei den Banken und fordert ein um sechs Monate geringeres Strafmaß. Die Plädoyers orientieren sich an einer Absprache aller Beteiligten zum Strafmaß.

Vor rund 20 Jahren hatte sich der mutmaßliche Betrüger nach Brasilien abgesetzt, er saß dort aber wegen Totschlags ein. Zwei mutmaßliche Helfer des Mannes wurden bereits vor vielen Jahren zu Bewährungsstrafen wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt.

