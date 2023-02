Kreis Esslingen: Trafo auf Kraftwerksgelände fängt Feuer

Altbach (dpa/lsw) - Auf dem Gelände eines Heizkraftwerks in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein Transformator in Brand geraten. Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da der Transformator zum Zeitpunkt des Feuers am Samstagabend nicht am Netz war, habe der Vorfall keinen Einfluss auf den Kraftwerksbetrieb gehabt. Rund 70 Einsatzkräfte hatten den Brand schnell löschen können. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.