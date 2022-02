Kreis Karlsruhe: Diebe stehlen mehr als 60 Paletten mit Corona-Schnelltests

Rheinstetten (dpa/lsw) - Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) eingebrochen und haben mehr als 60 Paletten mit Corona-Schnelltests gestohlen. Das Diebesgut hatte einen Wert von mindestens einer Viertelmillion Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie viele Schnelltests die Täter erbeuteten, war zunächst unklar.

Die Diebe luden die Paletten laut Polizei vermutlich in ein größeres Fahrzeug. «Was für ein Fahrzeug das war, ist das fehlende Puzzleteil», sagte ein Polizeisprecher. Wie genau die Diebe vermutlich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in die Halle eindrangen, war zunächst nicht bekannt.

