Oberderdingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist am Montagabend ein 81 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das berichtete die Polizei in Karlsruhe. Eine weitere Bewohnerin des Hauses blieb unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.