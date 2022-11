Kreis Lörrach: Mumifizierte Leiche war Hausbewohner

Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - Die Identität einer in einem Haus in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) gefundenen mumifizierten Leiche ist geklärt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelt es sich bei dem Toten um einen ehemaligen Bewohner des Anwesens. Dies habe das Gutachten der Rechtsmedizin ergeben. Die Leiche war am 30. Oktober gefunden worden. Die Todesursache ist aufgrund der langen Liegezeit nicht feststellbar, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Gewalt gebe es nicht.