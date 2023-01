Kreis Sigmaringen: Überfall mit gefesselten Angestellten: Verdächtige in U-Haft

Pfullendorf/Eigeltingen (dpa/lsw) - Nach dem bewaffneten Überfall mit zwei gefesselten Angestellten in einem Supermarkt in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Die Männer im Alter von 17 und 23 Jahren sollen am Dienstagabend die Mitarbeiterinnen des Supermarkts mit einer Waffe bedroht und in einem Büroraum gefesselt haben. Eine der Frauen wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Mit wie viel Bargeld sie im Taxi flohen, war zunächst unklar. Auf ihrer Flucht entledigten sie sich teilweise ihrer Kleidung, ihrer Maskierung und der Waffe, die wie eine Schusswaffe ausgesehen haben soll. Die Ermittler nahmen die Verdächtigen in Eigeltingen (Kreis Konstanz) fest.