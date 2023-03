Kreis Sigmaringen: Fahrgäste prellen Taxifahrer um 215 Euro

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Um 215 Euro hat eine sechsköpfige Gruppe einen Taxifahrer in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) geprellt. Die Gruppe hatte das Taxi in den frühen Morgenstunden des Sonntags genommen, um sich von einer Diskothek in Friedrichshafen nach Bad Saulgau fahren zu lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem bereits drei Frauen an einem früheren Stopp ausgestiegen waren, verließen drei Männer im Alter von rund 25 Jahren an einer anderen Adresse schließlich den Wagen - ohne zu bezahlen. Der 29-jährige Taxifahrer versuchte, einen der Männer aufzuhalten und verletzte sich dabei leicht. Die Männer konnten flüchten.