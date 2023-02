Kreis Sigmaringen: Hoher Schaden bei Brand eines Lastwagens

Messkirch (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Lastwagens in Messkirch (Landkreis Sigmaringen) ist ein wirtschaftlicher Totalschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein technischer Defekt soll die Brandursache gewesen sein.

Der Fahrer bemerkte am Montagmittag kurz nach dem Start einen Brandgeruch und stoppte am Straßenrand. Der Lastwagen stand innerhalb kürzester Zeit in Flammen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Schaden soll bei über 100.000 Euro liegen.