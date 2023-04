Kreis Sigmaringen: Motorräder und Autos brennen in Tiefgarage

Ostrach (dpa/lsw) - Ein Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Ostrach (Landkreis Sigmaringen) hat einen Schaden zwischen 100.000 und 200.000 Euro verursacht. Zwei Autos und vier Motorräder standen dort am frühen Donnerstagmorgen komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Vier weitere Fahrzeuge wurden demnach ebenfalls durch den Brand beschädigt.

Die Einsatzkräfte brachten mehrere Hausbewohner unverletzt ins Freie. Nachdem die Feuerwehr alles durchlüftet hatte, konnten diese wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Als Brandursache wird laut Polizei ein technischer Defekt vermutet.