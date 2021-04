Kretschmann über Kanzlerkandidatur: «Spannend ist es schon»

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will sich nicht in den Wettbewerb in der Union um die Kanzlerkandidatur einmischen. «Ich glaube, da haben sie schon mit sich selber genug zu tun», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. «Aber spannend ist es schon.»

Er glaube nicht, dass das Duell zwischen CDU-Bundesparteichef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg haben werde, sagte er. Nach der Landtagswahl vor einem Monat hatten sich die Südwest-Grünen als klarer Sieger auf Drängen Kretschmanns entschieden, eine zweite Regierungszeit mit der geschwächten CDU ausloten.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-185614/2