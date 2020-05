Kretschmann an Kinder: «Virus hat uns viel eingebrockt»

Stuttgart (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bei den Kindern im Land um Geduld und Verständnis in der Corona-Krise geworben. «Am Anfang war das alles vielleicht noch ganz lustig - einfach zu Hause bleiben, auch mal länger schlafen und öfter als sonst Fernsehen gucken», sagte der Grünen-Politiker in einer Video-Botschaft auf Youtube, in der er sich direkt an die Kinder richtet. «Aber jetzt wird es langsam echt nervig.» Gerade für Kinder sei es gerade nicht leicht. «Das Corona-Virus hat uns ziemlich viel eingebrockt.» Vielen Kindern sei langweilig, manchmal gebe es schlechte Laune und Streit daheim. Die gute Nachricht sei, dass bald die Spielplätze wieder öffneten.