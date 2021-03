Kretschmann bezeichnet Wähler als «launische Diva»

Stuttgart (dpa) - Auch wenn er sich aktuellen Umfragen zufolge den Koalitionspartner aussuchen kann, will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor dem Wahltag nicht zu Farbenspielen äußern. Erst müsse man die Entscheidung des Souveräns abwarten, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. «Der Souverän ist zuweilen eine launische Diva.» Er misstraue den Umfragen. Es lasse sich nicht sagen, wie sich die Pandemie auf das Wahlverhalten auswirke, deshalb gehe er mit großer Demut auf den Wahltag zu. Er habe die Wahl noch nicht gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-749239/2