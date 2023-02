Kretschmann drückt Erdbebenopfern Mitgefühl aus

Brüssel (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Opfern des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien sein Mitgefühl bekundet. Beim Neujahrsempfang in der baden-württembergischen Landesvertretung in Brüssel sprach der Grünen-Politiker am Montagabend von einem «fürchterlichen Ereignis», das alle sehr betroffen mache. Es sei wichtig, dass die Bundesrepublik und die EU gleich Hilfe angeboten und Krisenstäbe eingerichtet hätten. Die Gedanken seien nun bei den Opfern und Angehörigen. «Es ist wichtig, jetzt Solidarität zu zeigen und den Betroffenen vor Ort zu helfen.»

Mehr als 2500 Menschen kamen bei der Katastrophe in Syrien und der Türkei bis zum Montagabend ums Leben, rund 13.500 wurden verletzt.