Kretschmann für Einhaltung der Corona-Regeln zum Schulstart

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor dem Beginn des neuen Schuljahres hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Schüler aufgefordert, wegen der Corona-Krise die Hygieneregeln einzuhalten. Denn auf einen Impfstoff müsse man erst einmal noch warten, sagte Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Wie lange genau, wisse niemand, aber mindestens bis nächstes Jahr. «Deshalb müssen wir auch im neuen Schuljahr weiter vorsichtig sein.» Für die Schüler bedeute das: «Ab der 5. Klasse müsst ihr in der Schule außerhalb des Unterrichts eine Maske tragen. Das macht keinen Spaß, aber es hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.»

Die Schüler könnten noch mehr tun: etwa regelmäßig die Hände waschen und häufig lüften. «Und Abstand zu Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen und Erwachsenen halten, wo es möglich ist», sagte Kretschmann weiter. Er warb gleichfalls um Verständnis für die Lehrer durch die Schüler. «Und denkt bitte dran, dass es auch für eure Lehrerinnen und Lehrer gerade keine einfache Situation ist. Seid deshalb bitte nicht zu streng mit ihnen. Jetzt geht es darum, dass wir alle zusammenhalten und mithelfen, damit möglichst wenige Menschen krank werden.» Am Montag startet in Baden-Württemberg das neue Schuljahr.